Gims : "Ceinture Noire" lui a rapporté beaucoup d'argent

Un énorme succès, même pour Gims.

Gims fait partie des plus gros artistes de France et également des plus bankables. Il a notamment réussi à remplir le Stade de France (avec l'aide de plusieurs collègues artistes, c'est vrai) en 2019,un exploit inégalé dans le rap français. Depuis la Sexion d'Assaut, Gims a su progresser en solo en continuant à toucher un public de plus en plus large, qui va de ses fans hardcore du début, jusqu'à la ménagère ou à ses enfants, avec des titres comme "Sapé Comme Jamais" par exemple. Mais un de ses plus gros succès reste "Ceinture Noire".

L'album est sorti en 2018, c'est un énorme projet de plus de 40 titres à la base. Mais il a tellement bien marché qu'il a été réédité 2 fois au cours de l'année 2019. Des rééditions qui ont atteint leur but, puisque le projet vient d'être certifié double disque de diamant, ce qui correspond à un million de ventes ! Encore plus hallucinant, l'album a généré à lui seul 15 millions d'euros de chiffres d'affaire, avec un milliard de stream et 335 000 diffusions radio sur l'intégralité du projet.

Je tiens tout d’abord à remercier mon public, encore une fois j’ai une immense dette envers vous. Je remercie mon équipe #IndifferenceProd @SaidBoussif, mes partenaires ainsi que ma femme Demdem, vous connaissez mon histoire, je ne vais pas me répéter, j’étais pas sensé être là.. pic.twitter.com/y5h0wmoAhf — G I M S (@GIMS) March 12, 2021

Le rappeur s'est fendu d'un long message de remerciement pour ses fans, sur ses réseaux sociaux. Gims remercie également sa femme, DemDem, qui est aussi sa partenaire business, ses équipes et notamment Influence Prod. Il faut dire que ce stade du double disque de diamant est exceptionnel dans le rap français, les rappeurs ayant pu décrocher ce graal sont très peu nombreux (et d'ailleurs, les paliers pour les certifications ont été rabaissés ces dernières années).

Félicitations à Gims, espérons qu'il se passe la même chose pour "Le Fléau".