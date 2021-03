SCH : les coulisses de "Bande Organisée" !

Le S dévoile les coulisses du carton marseillais de l'année 2020.

C'est l'heure des interviews, des confidences et autres "instants promo" pour SCH, le rappeur le plus en vue de l'année 2020. Après avoir bien exploité "Rooftop", il a enchaîné les featurings de qualité, en imposant chaque fois sa patte, avant de convaincre tout le monde avec ses apparitions sur "13'Organisé", le projet marseillais porté par Jul. Désormais, à quelques jours de la sortie de son album "Julius II", le S multiplie les interviews, dans lesquelles il dévoile un peu les coulisses de l'album 100% marseillais qui aura marqué l'année dernière.

Interviewé par Mouloud Achour, pour la célèbre émission "Clique", SCH a révélé l'ambiance qui planait en studio lors de l'enregistrement du morceau "En Bande Organisée", plus gros single du projet. "On enregistre à Consolat dans les Quartiers Nords. C'est le premier morceau du projet qu'on enregistre. Moi, je me rends au studio en shifter pro. Donc j'arrive au studio, excité et quand je rentre, c'est l'apothéose parce que je vois une trentaine d'artistes. J'avais pas encore écrit de couplet. Quand j'entends l'instru, je me dis que je vais me régaler", déclare le rappeur.

Il continue : "Quand on écoute le son à la fin, c'est la folie. On est trop fiers, il n'y a aucune mauvaise onde. Je pense que la conception des titres qui marchent le mieux, c'est quand l'amour opère. Tout le monde a passé 20 min en cabine et on s'est affolés. Et même nous on était pas conscients de ce que ça allait donner." Tout simplement, un des plus gros carton rap français de ces dernières années, qui a réconcilié toutes les générations du rap marseillais.

SCH n'a plus qu'à faire mieux avec "Julius II" désormais !