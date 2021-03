Biggie : sa mère connaître ses assassins

La mère de Notorious BIG est toujours en quête de justice.

Ce mois-ci sortait sur Netflix le documentaire "I Got A Story To Tell", qui a le même titre qu'une célèbre chanson de Notorious BIG. Vous vous en doutez, ce docu revient sur la vie de Biggie, légende du rap US et une des icônes les plus appréciées de son temps. Il raconte notamment la vie de celui qui est passé d'un petit escroc du coin des rues New-Yorkaises à véritable maître du rap, au point d'en avoir définitivement changé le visage. Le film revient également sur son meurtre, histoire tragique qui a eu lieu le 9 Mars 1997.

Une histoire d'autant plus tragique qu'on ne connait toujours pas les meurtriers du rappeur, ni leurs motivations. Sa mère, Voletta Wallace, a pris la parole dans le documentaire : "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je n'abandonnerai jamais. Et j'espère que quand je ne serai plus de ce monde, mes amis et ma famille poursuivront le combat. Il y a toujours de l'espoir. Après son décès, j'ai entendu beaucoup de choses négatives à son sujet. En tant que mère, je ne voulais entendre que des choses positives. J'ai alors décidé que je voulais en savoir plus sur sa musique", a-t-elle déclaré.

Mais en plus de vouloir connaître le nom des assassins de Biggie, elle est également très remontée envers ceux qui l'ont dénigré : "J'ai lu un article sur lui dans un magazine où l'auteur disait quelque chose comme : "A quoi s'attendent les gens quand on donne un million de dollars à un clochard du ghetto. Ca m'a beaucoup blessé. Je n'ai jamais élevé mon fils pour qu'il devienne clochard ou dealer. Alors j'ai écouté sa musique et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pleuré en l'écoutant parce que ce que j'entendais, c'était un homme très intelligent".

On est évidemment d'accord avec cette brave dame, qui a tout notre soutient dans sa quête de vérité.