The Weeknd a décidé de boycotter Les Grammy Awards !

Son nom s'ajoute à la liste des artistes qui critiquent cette cérémonie.

Tout le monde a été surpris lors de la révélation des nominés pour la cérémonie des Grammys 2021. Le nom de The Weeknd n'apparait nulle part. Très étonnant vu le succès de son dernier album "After Hours" et surtout de son hit planétaire "Blinding Lights". Le chanteur canadien a exprimé son incompréhension et sa colère : il ne participera plus jamais à cette cérémonie.

Dans le New York Times, The Weeknd a été plus que clair, il a déclaré :

"A cause des comités secrets, je n'autoriserais plus jamais mon label à soumettre ma musique pour les Grammys".

On peut comprendre sa frustation lorsque son projet "After Hours" est le troisième album le plus vendu de 2020 et le titre "Blinding Lights" a dépassé les deux milliards de streams sur Spotify.

Malheureusement, The Weeknd n'est pas le premier artiste noir à boycotter la cérémonie des Grammys. Beaucoup de ses compères comme Drake, Frank Ocean, Kanye West ou encore Tyler the Creator dénonce le manque d'inclusivité des minorités et indirectement de la musique hip-hop.

L'académie a tenu à répondre à ses accusations. Harvey Mason Jr, directeur général par intérim a pris la parole en affirmant que l'absence de the Weeknd dans la liste des nominés est seulement dû à un nombre de votes insuffisant. La Record Academy a voulu souligner le fait qu'ils travaillent chaque année pour être plus inclusifs.

Mais le média TMZ a tenu un tout autre discours. Pour eux, les Grammys ont tenu à exclure Abel de la célèbre cérémonie car ils n'ont pas digéré le fait qu'il décide de performer au show du Super Bowl plutôt que de chanter lors de la cérémonie qui se déroulera ce dimanche 14 mars.

Ce ne serait qu'une question de jalousie ?