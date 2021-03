Rohff pense que Booba est un "touriste des cités"

Le rappeur relance les hostilités.

Très silencieux vis-à-vis de Booba depuis quelques semaines, ROH2F fait un retour en force. Il a partagé sur Instagram une vidéo du Duc en le qualifiant de "touriste des cités". Sa street crédibilité est également remise en question.

L’adage le calme avant la tempête est donc vrai. Après un violent clash sur Twitter et surtout, après l’avoir comparé à 6ix9ine, Rohff n’avait plus rien dit sur Booba. Son actualité musicale devait certainement lui prendre tout son temps. En effet, l’artiste a sorti cette nuit un nouveau single, "Doux-bail", dont le clip sera disponible sur Youtube, ce vendredi 12 mars à 18h.

Housni n’est pas réputé pour lâcher l’affaire surtout lorsqu’il s’agit de B2O. On sait que le rappeur saisi toutes les opportunités qui se présentent à lui pour le clasher. Des attaques qui vont d’ailleurs dans les deux sens. Mercredi 10 mars, celui qui sortira prochainement son biopic a partagé une vidéo en story Instagram. Sur cette dernière, on peut voir Booba au volant de son 4x4 dans une rue de la cité du Val Fourré à Mantes-La-Jolie. Il était en plein tournage du clip "Vue sur la mer", issu de son album "Ultra" et en feat avec Dala. C'est un habitant de la cité a filmé la scène que Rohff a immédiatement partagé. Il a écrit en légende : "Le touriste des cités". Il ajoute aussi : "Elle est belle la street crédibilité". Le tout accompagné de plusieurs émojis morts de rire. Lui qui avait déjà questionné la street crédibilité de son ennemi dans le passé, en remet une couche à travers cette vidéo. Ce qui est tout de même assez drôle, c’est que Booba se moquait du style de Damso il y a seulement quelques jours. Comme quoi, on peut être moqueur et moqué…

On se doute que la réponse du Duc ne devrait pas trop tarder.