Booba se moque de Damso !

Le look de Dem’s a bien fait rire le Duc.

Comme à son habitude, Booba fait parler de lui. Mais cette fois-ci, pour son sens de l’humour. Très moqueur, le rappeur n’a pas pu s’empêcher de tourner en dérision le style de Damso.

En ce moment, le Duc de Boulogne fait la une de l’actualité avec "Ultra", son dixième album et le dernier de sa carrière. La promotion soutenue qu'il a mené, ajoutée à l’engouement qu’il y a eu autour du projet (Hatik pourra le confirmer) ont permis à l’artiste de réaliser des chiffres fous, dès la sortie de l’opus. Cependant, Booba est autant réputé pour sa musique que pour ces nombreux clashs. Lorsqu’il a quelque chose à dire, il le dit et sans filtre. Comme il l'expliquait lors de son interview pour Brut, c’est quelqu’un d’ultra (comme son album). Il peut donc être très gentil, comme très méchant. La preuve : il peut faire passer un message très positif à ses fans, mais aussi attaquer Kaaris à travers sa musique.

Le rappeur du 92 n’y va pas de main morte quand il s’agit de ses ennemis. Parmi eux, on compte Damso. Sur Instagram, via le compte de la Piraterie, celui qui a été validé par François Hollande s’est moqué de son ancien protégé. Beaucoup plus moqueur que réellement mauvais, il a partagé un cliché de Dem’s. Il a surtout voulu mettre en avant ses chaussures, qui, il faut l’avouer, sont assez originales. Sur une première photo, il a légendé "J’vais arrêter d’parler d’eux…", avant d’ajouter sur la deuxième photo (après avoir zoomé sur la paire) : "Mais pas de leurs chaussures !!". Même s’il ne sortira plus d’albums, Booba n’arrêtera pas pour autant ses moqueries. Avec son sens de l’humour légendaire, il continue d’amuser ses pirates. Certains d'entre eux ont d'ailleurs réagi à leur tour, sur Twitter :

Ptdr les chaussure de damso m’extermine sa mère https://t.co/T60GQvMi5v — Maks (@MaksRtp) July 25, 2020

Pas sûr que Damso trouve ça très drôle...