6ix9ine doit faire face à une nouvelle plainte

Les ennuis s'accumulent...

6ix9ine a beau flamber sur les réseaux sociaux, étaler sa richesse ou provoquer Meek Mill en un contre un, les ennuis judiciaires s'accumulent. Alors qu'une société de sécurité et un cabinet d'avocats lui demandent de payer ce qu'il leur doit, Tekashi doit faire face à une nouvelle plainte. Un duo de producteurs du nom de Beatdemons a intenté une action en justice contre le rappeur aux cheveux arc-en-ciel. Ils l'accusent de leur avoir volé la prod du morceau qui a marqué son retour, "Gooba"...

C'est TMZ qui a sorti l'information. Selon le média, les Beatdemons, basés au Texas, ont intenté une action en justice contre le rappeur de Brooklyn pour qu'il leur paie les royalties liées à l'exploitation de "Gooba". Ils affirment en effet qu'il a copié des éléments de la structure et une partie de la mélodie de leur chanson qui date de 2018, "Regular", qui compte 152 000 vues sur YouTube.

A force de parler de son argent, 6ix9ine attire les convoitises. Il a en effet déclaré qu'il a encaissé plus de 20 millions de dollars depuis sa sortie de prison et il semble bien que les Beatdemons veulent une part du gâteau pour violation de droit d'auteurs. A moins que les producteurs aient vraiment travaillé pour Tekashi et que celui-ci ne les a pas payé. Après tout, ils sont crédités comme beatmakers de "Gooba" sur le site Genius...

Si on ajoute à tout ça la plainte d'une danseuse qui l'accuse de l'avoir frappé avec une bouteille de champagne, cela commence à faire beaucoup d'ennuis judiciaires pour quelqu'un qui devait faire profil bas après sa libération anticipée... Si on ajoute à cela ses "exploits" sur les réseaux sociaux, il ne serait pas étonnant que 6ix9ine ait quelques problèmes d'ici peu...

On vous remet le clip "Gooba" ci-dessous afin que vous vous fassiez votre propre idée.