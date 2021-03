50 Cent clashe Jeezy

Le monde du rap a vu avec une certaine émotion Jeezy et Gucci Mane mettre fin à un conflit de plus de 20 ans lors de leur passage dans l'émission "Verzuz" proposée par Timbaland et Swizz Beatz en novembre dernier. Evidemment, il y a eu des voix pour s'élever contre un tel mouvement. Boosie Badass, toujours dans la mesure, a jugé que Jeezy aurait dû frapper Gucci Mane quand celui-ci a passé le diss track qu'il avait écrit à l'époque et qui parlait de la mort de son ami. Troy Ave a lui déclaré que le Iceman aurait tué son opposant... Mais ce n'est pas tout, 50 Cent, le troll professionnel vient d'ajouter son grain de sel à la conversation. Pour lui, Jeezy n'a accepté cette battle uniquement pour rebondir et vendre à nouveau des disques...

Lors d'une récente interview avec "The Morning Hustle", le désormais producteur de télévision a expliqué que le Snowman avait forcément une arrière-pensée lorsqu'il accepté de participer au "Verzuz". Pour lui, c'est une évidence, il voulait juste faire de la publicité pour son album qui sortait le lendemain, "The Recession 2".

"Je pensais que "Verzuz" était quelque chose que nous faisions quand nous étions coincés à la maison. Dès que nous avons pu sortir et aller à l'extérieur, ce format n'avait plus de sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi nous en faisions encore. Je pense que si Jeezy et Gucci Mane l'ont fait, c'est parce que Jeezy était désespéré et qu'il essayait de vendre son disque."

Pourtant, 50 Cent pense que le plan de Jeezy a échoué, malgré tous ses efforts : "Le disque ne s'est pas vendu", a-t-il asséné.

"The Recession 2" est monté jusqu'à la 19e place du Billboard et à la 7e du classement des meilleures ventes d'albums R&B/hip-hop. Des chiffres pas exceptionnels si on les compare aux records battus par l'opposition entre Jeezy et Gucci Mane durant leur "Verzuz" qui a été le plus regardé de l'histoire avec 9,1 millions de spectateurs qui en a fait un événement plus vu que les MTV VMA, "The Voice" ou les Billboard Awards par exemple.