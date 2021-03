Kodak Black : Pooh Shiesty a perdu tout respect pour lui...

Les deux rappeurs ont débuté une nouvelle embrouille.

Tout est parti d'une vidéo de Kodak Black qui devrait pourtant faire attention à ce qu'il dit sur les réseaux. S'il a été gracié par Trump et libéré de prison, il a quand même des obligations à respecter, comme celle de ne pas participer à des clashs sur les réseaux sociaux. Mais ça a été plus fort que lui. Alors qu'il écoutait le morceau, "Finesse Out the Gang Way" issu de l'album de Lil Durk en feat avec Lil Baby, il n'a pas apprécié entendre ces paroles : "Postin 'money on the’ Gram, I Invented that" car il revendique être l'inventeur de cette façon de disposer une grosse somme d'argent sur son avant-bras ou sa cuisse. Résultat, il est parti en croisade pour qu'on le source comme le créateur de cette façon de faire en publiant d'anciennes vidéos de lui faisant le même geste il y a plusieurs années.

"J'écoutais le titre de mon gars Lil Baby avec Lil Durk", a-t-il expliqué en publiant une photo de lui en 2016 en train de poser de l'argent sur son bras. Et là, il a dit de la m*rde : "Postin 'money on the’ Gram, I Invented that". Arrête de jouer Lil Baby. On est en 2016 et je le fais déjà. Tu sais qui est le GOAT de ça !"

Il a ajouté qu'il voulait juste que l'industrie lui donne le respect qui est lui est dû et le crédite ajoutant qu'il ne voulait clasher personne, mais qu'il fallait le respecter.

Kodak Black speaks on rappers copying him! is he the most influential rapper in this era??? ???? pic.twitter.com/Su9OMrxMqj — Saycheese TV ???????? (@SaycheeseDGTL) March 8, 2021

Cela n'a pas plu à Pooh Shiesty qui a écrit dans sa story Instagram :

"C'est si boiteux que tu as perdu mon respect Kodal Black."

Et même si elle a été effacée rapidement après, cela a suffi pour mettre le feu aux poudres puisque Kodak et son équipe du Sniper Gang ont mis en garde Pooh Shiesty de ne pas aller trop loin dans ses propos.

Oop, it seems like Kodak Black responded to Pooh Shiesty after he did a lil post & delete ???? pic.twitter.com/PqsA125zcG — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) March 8, 2021

Même si on ne sait pas comment va aboutir cette tension, de nombreux internautes ont pris le parti de Kodak Black avec des vidéos le montrant disposant de l'argent sur son corps il y a déjà plusieurs années.

Comme ça, en observateur neutre, on se dit qu'on aimerait bien avoir assez de billets pour pouvoir faire la même chose... quitte à créditer Kodak Black s'il le faut.