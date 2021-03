Lil Uzi Vert : un sourire en diamant !

Le rappeur vient de se faire poser des diamants sur les dents.

Décidemment, il faudra bientôt mettre des lunettes de soleil pour pouvoir regarder Lil Uzi Vert. La nouvelle extravagance du rappeur va faire encore couler beaucoup d'encre dans les médias. Il a décidé de se faire poser des pierres précieuses sur les dents pour un sourire pour le moins... éblouissant...

Uzi s'est beaucoup fait remarquer depuis le début de l'année et malheureusement pas grâce à sa musique. A chaque nouvelle frasque, il arrive encore à nous étonner. Après l'implantation d'un diamant rose de onze carats sur son front, son envie de s'implanter une puce Tesla dans le cerveau à la "Black Mirror", le rappeur vient de s'offrir un sourire serti de diamants. On dirait que les grillz, prothèse dentaire généralement fait de métaux précieux très appréciés dans le milieu hip-hop, ne lui suffisait plus. Il a décidé de les incruster directement sur ses dents.

Lil Uzi Vert got new diamonds on his teeth‼️???? pic.twitter.com/hraZ1xag2c — RapTV (@raptvcom) March 8, 2021

On sait pertinemment que les bijoux chez les rappeurs sont très importants. La règle est simple ; plus tu arbores des accessoires plus bling bling les uns que les autres, plus tu brasses donc tu pèses dans le game. Les rappeurs aiment montrer qu'ils ont le plus beau/cher bijou... Le dernier en date qui s'est exposé avec un bijou qui sort de l'ordinaire est 6ix9ine, avec un collier à UN MILLION de dollars, rien que ca...

Mais Lil Uzi Vert, ne faisant rien comme les autres, pousse le jeu encore plus loin. Porter des accessoires doit être trop banal aux yeux de l'interprète de "Movie". Ce dernier devient peu à peu un objet de luxe à lui seul. Il a d'ailleurs commenté sur sa story Instagram : "J'ai plus de diamants dans mes dents que tu n'en as sur ta chaîne entière".

On espère que toutes ses extravagances ne l'empêchent pas de travailler sur son nouvel album qui devrait sortir courant 2021. Il a d'ailleurs promis (avec beaucoup d'agressivité) qu'il reviendrait à son flow du début, mettant fin aux doutes concernant son talent.