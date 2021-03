6ix9ine : 600Breezy et Lil Reese continuent de le menacer

La "guerre" continue de faire rage.

Les derniers "exploits" de 6ix9ine sur les réseaux sociaux ne sont pas passés inaperçus, loin de là. Difficile de toute façon de faire comme s'il n'existait pas. Il prend tellement de place, il est tellement exubérant, il clashe tellement de monde que forcément, ils sont nombreux en avoir marre de cette agitation. Alors, ils menacent. Evidemment, ce n'est pas la première fois que Tekashi est menacé de mort ou des pires choses, mais Lil Reese et 600Breezy qui comptent parmi ses opposants les plus farouches n'entendent pas lâcher l'affaire et continuent leu vendetta. Pour l'instant, ce n'est que sur les réseaux sociaux alors espérons que cela ne déborde pas du cadre...

Lil Reese a profité d'un tweet pour sauter dans les commentaires et donner son avis sur le rappeur de Brooklyn.

Le tweet disait :

"69 parle toujours du fait que Lil Reese s’est fait lever, qu’il n’a pas sorti son arme, bla bla bla, mais qu’en est-il de toi quand tu t’es fait kidnapper ? Tu n’as pas dit que tu as couru ? Lil Reese ne s’est pas enfui."

Ce à quoi Lil Reese a ajouté :

"Il se fait kidnapper, tabasser avec une arme, c’est une petite p***, je me suis fait soulever par plusieurs n***** et je ne me suis pas enfui, j’ai affronté tout le monde."

Mais ce n'est pas tout, 600Breezy était tout aussi chaud quand il a expliqué que, après avoir menacé 6ix9ine de mort, il a vu les autorités fédérales s'intéresser à lui. Comme pour tous les autres, notamment les membres du gang des Nine Trey Bloods, 600Breezy est persuadé que "Snitch9ine" l'a également balancé comme il l'a écrit dans un tweet supprimé depuis.

"Il a mis la police sur mon dos. J'ai eu un mandat d'arrêt pendant trois semaines ! Ce n'est pas un exercice, c'est quelque chose de fédéral."

Un internaute a commenté : "Il doit parler de 6ix9ine" ce à quoi Breezy a répondu : "1000%".