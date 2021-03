Booba complimenté par Hatik

C'est le fan qui a parlé.

En pleine promotion de son premier album "Vague à l'âme" attendu pour le 12 mars prochain, Hatik s'est fendu d'un très beau compliment envers Booba alors qu'il était interrogé dans le cadre de l'émission "Planète Rap". Et pourtant, le Duc n'avait pas été tendre avec la série "Validé" qui a révélé le rappeur des Yvelines au grand public...

Forcément dans l'actualité depuis la sortie de son album "Ultra" qui cartonne, le Duc est au centre de toutes les conversations, y compris pour Hatik alors que lui-même défend son nouveau projet. Alors, on lui a forcément la question de savoir ce qu'il pensait de la carrière de B2O et de son dernier opus. Le héros de "Validé" n'y a pas été par quatre chemins et n'a pas caché l'admiration qu'il avait pour le rappeur des Hauts-de-Seine.

"La carrière, elle est incroyable, il le dit lui-même. C'est un mec qui m'a bercé, de "Temps mort" à "Ultra", c'est un sans-faute, il a toujours été précurseur dans plein de domaines. C'est un grand monsieur, le plus grand monsieur du rap français. Je n'ai pas honte de le dire, pour moi, c'est la plus belle carrière du rap français. Après, il y a plein d'autres exemples de carrière de ouf, chacun ses goûts, mais moi, je ne vais jamais dire de mal de B2O. Il est trop fort, je l'ai trop écouté dans ma vie pour dire quoi que ce soit. Si c'est son dernier album, c'est peut-être qu'il a d'autres priorités, je le souhaite que le meilleur et je le remercie pour toutes ces années où il nous a fait kiffer."

On ne peut que saluer la franchise d'Hatik car de telles déclarations sont très rares dans le rap français mais là, il ne s'agissait certainement pas d'un artiste parlant d'un autre artiste, mais bien d'un fan regrettant le départ d'une de ses idoles. Hatik a rendu un très bel hommage à Booba et a fait part de son admiration pour le Duc, sans faux semblants, sans en rajouter, sans trop en faire. Il a juste été honnête, voilà tout et cette fraîcheur fait du bien.