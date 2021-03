Big Sean a déjà pensé au suicide

Le rappeur se confie sur sa dépression.

Big Sean était l’invité d’une nouvelle série Facebook Watch avec Michael Eric Dyson. Il en a profité pour s’exprimer sur un sujet sensible et qui le concerne : le suicide et la dépression.

L’interprète de "Moonlight" n’a jamais eu de problème pour parler de choses personnelles. Dans le passé, il avait déjà abordé la question de la dépression. Une maladie qui touche beaucoup de monde et à laquelle il a déjà dû faire face. Lors d’une interview avec Michael Eric Dyson pour sa nouvelle série Facebook Watch "One Question One Mike", le rappeur de 32 ans est revenu sur le sujet : "J’ai envisagé le suicide de nombreuses fois, en ayant des armes à la main, en le sentant pour de vrai… en le planifiant jusqu’au point où je me suis dit, "Hé, si je me tue, au moins ma famille recevra cette somme d’argent." Je l’ai déjà fait. Parce que j’étais stressé et que je n’étais pas heureux. J’ai réalisé que je devais arrêter tout ça et trouver une solution, sinon j'allais m’autodétruire". La dépression n’est pas un sujet tabou et Big Sean nous le prouve en étant tout à fait ouvert sur la chose.

Aujourd’hui, le compagnon de Jhéné Aiko va mieux. Cela n’a certainement pas été facile, mais il semble avoir trouvé le bon équilibre dans sa vie surtout en ce qui concerne sa carrière. Il a ajouté : "J'ai pris un congé, j'ai annulé tout ce que je faisais, j'ai cherché une thérapie, je me suis davantage connecté avec Dieu, je me suis ancré spirituellement et je me suis mis en priorité pour la toute première fois". Il faut dire qu’en 2020, l'artiste n’a pas chômé. Son album "Detroit 2" a eu beaucoup de succès et il enchaîné les collaborations. Que ce soit avec Jack Harlow sur le morceau "Way Out" ou aux côtés de Post Malone sur "Wolves", le rappeur était sur tous les fronts.

On entend régulièrement bien dans son corps, bien dans sa tête et Big Sean l’a apparemment pris au pied de la lettre :

Le changement musculaire de Big Sean. ???? pic.twitter.com/P59r2dV51a — Alchimist ???? (@alchimistfr) February 26, 2021

Bravo !