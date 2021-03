Lil Pump s’excuse d’avoir clashé Eminem

Il assure ne se rappeler de rien.

Le rappeur de 20 ans est revenu sur ses violents propos concernant Eminem lors d’une discussion avec Fat Joe. Il s’est excusé, mais assure n’en avoir aucun souvenir.

Lil Pump fait beaucoup parler de lui, mais souvent pour les mauvaises raisons. Il faut dire que ses propos et ses choix sont régulièrement controversés. Par exemple, il s'était mis à dos un grande partie du rap game US après avoir soutenu Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine. Ensuite, l’artiste s’était attaqué à une légende. Il y a quelque mois, le rappeur s’en été pris à Eminem assez violemment : "F*ck Eminem, t’es vraiment minable, plus personne n’écoute tes vieux sons". La raison ? personne ne la connait et il semblerait que Lil Pump non plus. C’est pourquoi, lors d’un live avec Fat Joe, ce dernier a décidé de lui poser la question directement : "Je n’ai jamais compris pourquoi tu avais clashé Eminem, est-ce que tu peux nous expliquer ?" L’interprète de "Off my Chest" s’est donc expliqué et sa réponse était assez difficile à croire : "Qui ça ? Je ne m’en souviens pas du tout. Ce n’est pas de ma faute, j’étais endormi. Je suis vraiment désolé pour ça".

Malgré des explications plus que douteuses, des excuses ont quand même été présentées. Le principal concerné, Eminem, n’a pour le moment pas réagi et ne le fera sûrement pas. Déjà à l’époque des insultes, celui qui a publié des vidéos remasterisées de son ancien album n’avait pas répondu à Lil Pump. Il avait probablement mieux à faire.

Tentative de buzz ou réel trou de mémoire ? Seul Lil Pump le sait...