Cardi B : "Up" inspire les chauffeurs-liveurs

Son hit devient plus que viral...

"Viral", voilà un terme que vous devez connaître si vous vous intéressez un peu à comment Internet fonctionne. Cette notion permet de mesurer le buzz, la vitesse de diffusion d'un phénomène web, et c'est exactement là-dedans qu'excelle Cardi B, elle qui a toujours eu le chic pour que ses sons (ou ses posts Instagram) se diffusent partout à une vitesse hallucinante. Son dernier gros carton en date, "Up", n'échappe pas à la règle et est lui aussi en train de devenir viral, notamment grâce à la plateforme TikTok.

En effet, une sorte de "challenge" semble avoir été mis en place par des fans un peu particuliers : les chauffeurs-livreurs ! Ces derniers n'hésitent pas à se prendre en vidéo en train de danser sur le morceau de Cardi B, devant leur camion de livraison. On a donc sur TikTok des vidéos de livreurs en train de danser plus ou moins bien dans des situations assez inattendues, ce qui renforce l'effet drôle et viral de ces vidéos. Presque toutes les grosses marques de livraison ont accepté de jouer le jeu.

Ce n'est pas la première fois que Cardi B prend d'assaut TikTok, dont les challenges depuis deux ans sont régulièrement inspirés des chorégraphies et des morceaux de la chanteuse. Son côté provoquant n'y est sans doute pas pour rien, elle qui semble avoir définitivement effacé Nicki Minaj dans ce rôle de diva sexy et provocatrice. C'est devenu l'artiste féminine la plus performante au Billboard depuis Lauryn Hill, et on va sûrement entendre parler d'elle encore très longtemps !