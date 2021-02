Bobby Shmurda : ses streams s'envolent !

Une excellente nouvelle pour celui qui vient d'être libéré.

L'année 2021 est pour l'instant riche en heureux événements du côté du rap US, si on compare avec les épidémies de décès précoces par balles ou par overdose de ces dernières années. On a pu en effet assister, en ce début d'année, à la sortie de prison de Kodak Black, Rowdy Rebel et Bobby Shmurda sortir de prison presque coup sur coup. Le rap US a donc récupéré d'un coup 3 de ses jeunes artistes les plus talentueux. Pour Bobby Shmurda, cette sortie, très attendue, s'est transformée en succès musical.

En effet, les streams du rappeur ont véritablement explosé depuis sa sortie. Une preuve de plus de l'effet important du buzz et de l'actualité sur les ventes d'un artiste, puisque selon les chiffres du Billboard, le nombre d'écoutes a grimpé de +627%. Une croissance hallucinante mais en même temps un peu triste, puisqu'ils montrent que Bobby Shmurda avait été un peu oublié par ses fans lors de son (long) passage en prison. Son premier EP, contenant le titre "Hot Nigga" et sorti en 2014, a été certifié disque d'or le jour de sa sortie de prison.

Le tube en question, "Hot Nigga", vient lui d'atteindre son cinquième disque de platine. On a donc bien un engouement causé par cette sortie de taule, en espérant que ses nouveaux fans continuent de le suivre pendant un petit bout de temps. Bobby Shmurda a déclaré que désormais, c'était fini les bêtises pour lui, qu tout ce que le système attendait de lui, c'était qu'il retourne vendre du crack mais qu'il ne le referai pas, et préfère devenir un homme noir riche dans le respect de la loi. On lui souhaite évidemment de réussir son objectif !