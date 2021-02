6ix9ine : son attaque frontale contre Cardi B

Tekashi a trouvé une nouvelle cible.

Après avoir déjà voulu la mettre dans la sauce en affirmant qu'elle faisait partie d'un gang comme Jim Jones, le capo du Dipset, 6ix9ine a repris ses attaques contre Cardi B. Mais le rappeur de Brooklyn devrait quand même faire attention, Bardi n'est pas vraiment réputée pour tendre l'autre joue...

Depuis qu'il a fait son retour à la fois musicalement et sur les réseaux sociaux, 6ix9ine ne chôme pas. Il a clashé Meek Mill et multiplié les déclarations fracassantes. La dernière en date est pour Cardi B et a été publiée dans une de ses stories sur Instagram où il a lancé un sondage en forme de provocation :

"Si j’amène des femmes à l’hôtel, que je les drogue et que je les vole, est-ce que je serais annulé ?"

Pour ceux qui suivent l'actualité du rap US, la référence est claire et revient sur une interview que la rappeuse avait donné en mars 2019 et dans laquelle elle évoquait le côté obscur de son passé de strip-teaseuse et comment elle arrondissait parfois ses fins de mois en dépouillant des pigeons.

"Ces n*ggas ont sans doute oublié ces trucs qu'on doit faire pour survivre. […] J’ai dû faire du strip. J’ai dû y aller genre : "Ah ouais, tu veux me ba*ser ? Ouais, ouais, ouais, allons dans cet hôtel." Et je droguais ces n*ggas pour les voler. Je devais faire ça. Rien ne m’a été offert, rien !"

Ceci dit, elle ne s'en est jamais cachée et on serait 6ix9ine, on ferait attention, car quand elle s'y met, Cardi B peut être redoutable Si jamais elle se met en colère. Suivez les réseaux sociaux, ça risque d'être sport...