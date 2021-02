6ix9ine : les raisons de ses 6 mois de silence

Il a tout simplement fait... un régime !

S'il est revenu avec fracas dans le rap game et a repris son rôle de troll avec passion, 6ix9ine sort d'une "retraite médiatique" de plus de 6 mois, une période durant laquelle il n'a sorti aucun titre et a même arrêté ses provocations sur les réseaux sociaux. On aurait pu le croire vexé par l'échec de son album "Tattle Tales" ou fatigué par les multiples controverses dans lesquelles il se débattait. La raison est en fait plus prosaïque : il a profité de ce temps pour faire... un régime ! C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans un post Instagram daté du mercredi 24 février où il a expliqué qu'il avait pris du poids et voulait se concentrer sur sa santé.

"Hé les gars ………. La vraie raison pour laquelle j'ai quitté Instagram et la musique pendant 6 mois est qu'en septembre, j'étais gros comme je ne l'ai jamais été. Je pesais 92 kilos et je vivais tellement de choses dans ma vie que je mangeais constamment... Je me suis dit que mettre la musique de côté et me concentrer sur moi-même était la bonne solution. Et voilà, j'ai perdu 27 kilos et je pèse moins de 65 kilos aujourd'hui. Tout cela pour dire que dans la vie, tout le monde a besoin de faire une pause, s'isoler du chaos de tout ce qui se passe dans la vie. Dites-vous, "je contrôle ce qui se passe dans ma vie et ne laissez personne vous dire ce que vous voulez, ce n'est pas possible. C'est FAUX. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. JE SUIS ET JE SERAI TOUJOURS LE ROI DE NEW-YORK. VERIFIEZ LES STATISTIQUES !!!!!!!"

A noter qu'en regardant les photos, on s'aperçoit aussi que Tekashi a profité de ce temps pour se couvrir tout le corps de tatouages colorés.

Evidemment, l'affirmation comme quoi il est le roi de New York fait grincer des dents et un rappeur de la grosse pomme, BRS Kash l'a déjà remis en question dans un échange avec Tekashi dans les commentaires d'une publication de The Shade Room citant notamment Jay-Z et Biggie.