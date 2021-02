Dr. Dre règle ses comptes en musique

Depuis juin 2020, le rappeur et producteur légendaire est en instance de divorce. Sa femme, Nicole Young, qui à l'initiative de cette procédure, ne compte pas repartir les mains vides. Il semble que Dr. Dre l'ait en travers de la gorge et exprime sa colère dans un son inédit.

Nicole Young qui a été sa femme pendant 24 ans et la mère de ses deux enfants demanderait 2 millions de dollars par mois de pension compensatoire. De quoi donner de l'inspiration à Dr. Dre qui est récemment sorti de l'hôpital suite à un grave anévrisme cérébral.

Dans un extrait relayé sur Internet par DJ Silk, on peut entendre Dr. Dre déverser sa haine en rythme sur le beat avec des punchlines plus crues les unes que les autres :

"Cette p*** tente de me descendre avec des mensonges et de la parjure, je t’ai vu en train d’essayer de me bai** pendant que j’étais au bloc opératoire. En soins intensifs, sur mon lit de mort, à propos d’argent. P*** vénale, prend ça, tu sais comment l’argent arrive, tu sais qu’on ne tolère pas ces absurdités, et au fait, enlève ta main de ma poche. Cette vie est privée, comme le pilote, ça a été décidé, c’est le Poséidon".