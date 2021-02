6ix9ine : son ex et sa fille menacées à leur tour

Elles subissent les décisions de Tekashi.

Revenu avec fracas dans le rap game et après avoir repris son rôle de troll sur les réseaux sociaux, 6ix9ine a vu ses ennemis s'énerver et le menacer de mort. S'il joue de cette tension et s'en délecte, il semble pourtant avoir perdu de vue qu'il a une petite fille et qu'avec sa maman, elles sont aussi victimes de ses élucubrations sur les réseaux sociaux.

Selon Sara Molina, la mère de sa petite fille, elles ont reçu de nombreuses menaces à cause de l'attitude de Tekashi dans la rue et sur la Toile. Dans un post Instagram daté du lundi 21 février, Sara Molina n'a pas parlé des démêlés du rappeur de Brooklyn avec Meek Mill, Lil Reese ou 600 Breezy mais il est clair que tout cela a des répercussions sur leurs vies.

"Nous pouvons tous voir qu'il est clairement en mission. Pour les gens qui ont le culot de me dire tout ce qui se passe, ne mentionnez pas mon enfant, qui est complètement innocent. Je ne pense pas qu'une enfant de quatre ans, cinq ans, six ans, peu importe la tranche d'âge, aucun enfant ne devrait vivre ça. Ma fille est si innocente, elle ne sait même pas qu'elle est appelée une chienne en ligne."

Elle ajoute dans la légende :

"Je suis harcelée et menacée à cause de ce qu'il fait. J'ai le droit de parler de la situation et de protéger ma fille et moi-même de tout ce qu'il pourrait nous faire subir avec ses beefs qu'il provoque..."

Sara Molina a ensuite insisté sur le fait que les agissements de 6ix9ine ne devrait pas avoir d'incidences sur sa vie ou celle de sa fille et s'est demandée pourquoi elle était "harcelée en ligne pour les conneries qu'il faisait" avant d'ajouter, définitive, "il me dégoûte".

Pas certain que cela freine Tekashi, qui après une pause suite à l'échec de son album, est revenu plus énervé que jamais... Et peu importe les conséquences.