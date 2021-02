6ix9ine : Lil Durk le méprise

Après que 6ix9ine se soit fait menacr de mort par 600Breezy, un autre membre de Only the Family, Lil Durk qui avait déjà annoncé aux fans vouloir rester en dehors de tous les clashs et les embrouilles pour ne pas risquer une peine de prison a réitéré son envie de ne pas se relancer dans un conflit arguant qu'il n'avait rien de plus à prouver et surtout qu'il était plus utile en liberté qu'enfermé. Il a donc repris un message qu'il avait déjà posté quelques jours plus tôt dans lequel il dit : "Le but n'est pas d'aller en prison. Alors vous ne me verrez jamais faire de la m*rde ici pour paraître street… Je suis la rue."

Et pourtant, 6ix9ine a tout fait pour que Lil Durk péte un plomb, insultant et traînant dans la boue d'autres rappeurs de Chicago comme Breezy et Lil Reese et ayant des commentaires déplacés sur Durk et le regretté King Von. Après une brève interruption des clashs et de sa présence sur les réseaux sociaux, le rappeur arc-en-ciel est revenu plus agressif que jamais. Et si Lil Durk a décidé de mépriser Tekashi et de ne pas répondre à ses provocations, ce n'est pas le cas de 600Breezy qui l'a explicitement menacé de mort rappelant qu'il n'était pas Meek Mill...

"Tu vas mourir quand je te verrai. Je ne suis pas Meek. Et tu dois bouger avec ta sécurité car tu es une s*lope. Tu as une sécu parce que tu es un p*te. Tu vas mourir, tu vas mourir mec. Tes gardes feraient mieux d'être prêts".

6ix9ine a eu aussi un échange plus qu'houleux avec Lil Reese lors d'une séquence sur Instagram Live. Les deux rappeurs se sont connectés et Reese a clairement menacé Tekashi en faisant entendre une arme que l'on charge. Si l'échange est plus que violent, le rappeur de Brooklyn reste pourtant imperturbable et se demande pourquoi Reese est aussi énervé...

6ix9ine and lil Reese go at it on ig live pic.twitter.com/EVqFvBYbpD — DJ Akademiks (@Akademiks) February 20, 2021

Si Lil Durk semble raison garder, (pour le moment), ce n'est pas le cas de ses camarades rappeurs de Chicago qui sont vraiment très chauds et 6ix9ine fait évidemment tout pour les énerver alors qu'il a un nouveau titre à vendre...