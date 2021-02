Kanye West : le divorce avec Kim Kardashian est lancé

Ca sent de plus en plus mauvais pour le célèbre couple...

En ce moment Kanye West traverse une passe difficile, peut-être une des plus difficile de sa carrière ou même de sa vie. Pour commencer, certains membres de sa chorale du Sunday Service lui réclament des millions d'euros, principalement pour du travail non payé ainsi que des heures supplémentaires non comptées. Mais c'est surtout sa situation personnelle qui part en vrille, puisque le rappeur semblait sur le point de divorcer de sa femme, la célèbre Kim Kardashian, mère de ses enfants. Il avait d'ailleurs récupéré 500 paires de sneakers au domicile de son épouse, il y a quelques jours.

C'est désormais officiel, les papiers du divorce ont été remplis et rendus par Kim Kardashian. Le processus légal est donc commencé, presque impossible de faire machine arrière. Selon TMZ, le divorce se ferait à l'amiable et les deux parents auraient choisi la garde conjointe pour leurs quarte enfants. Pas de déchirement, pas de scandale ni de tentative d'extorsion en vue, donc. De toutes façons, Kanye n'est plus si solvable que ça et Kim est déjà très riche.

7 ans après s'être dit "oui", les deux époux mettent donc fin à leur aventure commune. On imagine que les frasques récentes de Kanye, comme sa volonté de se présenter aux élections, son long soutien à Trump et sa bipolarité ont eu raison de l'amour de Kim K, même si certaines rumeurs sur une aventure entre sa femme et Meek Mill avaient été lancées par Kanye lui-même.