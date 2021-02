The Weeknd : une bague pour le Super Bowl

Il a lui aussi eu droit à la fameuse bague des vainqueurs.

Non, The Weeknd ne s'est pas mis au football américain mais il a bien reçu une bague comme tous les joueurs vainqueurs du Super Bowl.

Le chanteur gardera un souvenir incroyable de sa performance lors du mythique show de mi-temps du Super Bowl. Et grâce au joaillier Elliot Eliantte, il en aura une piqure de rappel à chaque fois qu'il regardera sa main ornée du bijou. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est normal, ce bijoutier new-yorkais avait déjà fait parler de lui, lorsqu'il a vendu à Lil Uzi Vert son fameux diamant à 24 millions de dollars. Pour la bague de The Weeknd, on ne connait pas encore sa valeur mais elle comporte un énorme diamant taille marquise représentant le trophée Lombardi, ainsi que le logo "XO", le label de l’artiste canadien.

Alors que l'équipe des Buccaneers a remporté le Super Bowl plus tôt ce mois-ci, ils n'ont pas encore créé leurs bagues personnalisées. The Weeknd, quant à lui, arbore déjà fièrement son bijou. D'un côté, l'anneau a le score final du grand match ainsi qu'une autre pierre en forme de ballon de football et le logo du Super Bowl LV. Le nom de The Weeknd et le logo Pepsi Halftime Show ornent l’autre côté et des tonnes d’autres diamants de différentes tailles entourent la pièce géante.

Sa performance sera d'ailleurs le sujet d'un documentaire de 90 minutes nommé "THE SHOW" où les fans pourront voir tout le procédé de création du spectacle, les coulisses et la préparation que ce soit physique ou mentale du chanteur. Tout ceci au milieu d'une pandémie mondiale.

En attendant vous pouvez voir ou revoir son concert du Super Bowl sur YouTube.