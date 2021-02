6ix9ine est "un horrible être humain" selon le réalisateur du documentaire "Supervillain"

Il le démonte en interview.

6ix9ine est un troll et une balance, ce n'est plus une découverte pour personne. Mais le réalisateur d'un documentaire sur sa vie, "Supervillain", Karam Gill l'a qualifié "d'horrible être humain" sans talent ni morale dans les colonnes de Page Six.

"Je pense que les téléspectateurs vont être choqués de voir à quel point tout est hyper calculé chez lui. Tekashi est quelqu'un qui ne fait jamais rien en ligne par accident. Chaque clic, mot et action en ligne a été conçu avec soin pour susciter une réaction. Je n'ai jamais voulu explorer l'histoire de Tekashi en particulier et, au début, j'étais même hésitant à propos du projet, c'est un individu si toxique pour notre culture. Mais dans une perspective plus large, je me suis rendu compte que c’était une histoire extrêmement importante qui met en lumière la situation de notre culture. Nous vivons à l'ère de la célébrité fabiquée où les gens peuvent créer des personnages en ligne, pas du tout authentiques et devenir célèbres sans avoir aucun talent ni aucune morale. L'histoire de Tekashi, c'est exactement ça - c'est quelqu'un qui a réalisé le pouvoir d'avoir sa propre plate-forme."

6ix9ine compte actuellement plus de 23,4 millions d'abonnés sur Instagram et a enregistré près de quatre millions de vues en moins d'une heure lorsqu'il a refait surface la semaine dernière avec un extrait de son prochain single. Gill dit que cela fait partie de sa "capacité étrange à déclencher une réaction".

"J'ai été surpris de découvrir à quel point Tekashi était vraiment un cerveau des médias sociaux. Sa compréhension du fonctionnement des êtres humains sur ces plates-formes est incroyable. Le public et les médias le détestent parce qu'il est vraiment un être humain horrible qui a fait des choses terribles. Et d'un point de vue général, il adore susciter et aggraver ces sentiments ce qui déclenche naturellement une réaction."

Evidemment, l'un des avocats de 6ix9ine n'a pas vraiment été d'accord avec ces affirmations et l'a fait savoir à TMZ. Lance Lazzaro a dit que le réalisateur ferait mieux de se taire d'autant qu'il n'a jamais rencontré le rappeur de Brooklyn et qu'il aurait mieux fait de se concentrer sur les choses positives que fait son client pour les jeunes et le cancer. Il a ajouté également que quiconque rencontre son client et apprend à le connaître trouve qu'il a un grand coeur.

Vu la réputation plus que sulfureuse que traîne 6ix9ine, on a quand même du mal à le croire...