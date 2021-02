Meek Mill a enregistré un diss track contre 6ix9ine

Il n'a pas perdu de temps.

Cela a fait un moment que les deux rappeurs se tournent autour et se clashent sur les réseaux sociaux. Mais depuis que Meek Mill et 6ix9ine ont eu une altercation à la sortie d'un club d'Atlanta, la tension est clairement montée d'un cran et le proche de Rick Ross n'a pas perdu de temps. Dans sa story du 14 février, il a teasé l'extrait d'un diss track contre Tekashi.

Il rappe notamment :

“You a bitch, he a rat/ He a fraud on the ‘Gram like, ‘Who is that ?'”

Si le manager de The Game a critiqué Meek Mill pour ne pas être allé plus loin dans la confrontation physique, Benny The Butcher, lui, comprend la réaction du rappeur de Philadelphie compte tenu de son casier judiciaire. Dans un tweet publié dimanche après-midi, le rappeur de Griselda Records a insinué qu'il aurait été stupide pour Meek d'aller plus loin. Il s'est plutôt moqué de 6ix9ine pour sa tentative ridicule d'essayer de se battre.

"La balance essaie de se faire attraper par les n*ggas et vous pensez que c'est cool."

The snitch rapper tryna get niggas caught up and y’all think it’s cool — BENNY THE BUTCHER (@BennyBsf) February 14, 2021

Meek Mill a eu la même défense, il a dit que 6ix9ine essayait de le faire enfermer en le provoquant de la sorte. Selon sa version, c'est Tekashi qui l'a attendu dans le parking et aurait commencé à lui crier dessus alors que des gardes du corps essayaient de les séparer. Sur Twitter, il a écrit :

"Pourquoi 69 m'est-il tombé dessus avec une bande de flics ? Alors je lui ai craché dessus. Je pensais que je rêvais… il m'a attendu dehors avec le gouvernement fédéral wtf. Ils ont fait tout cela pour que ça devienne viral. Laisse-moi seul rat."

L'animosité est à son comble entre les deux rappeurs et le conflit devrait se poursuivre un bon moment...