DaBaby : 300 000 $ le couplet !

DaBaby a bien monté les tarifs...

Le prix d'un featuring est un sujet qui est de plus en plus abordé dans le rap game, que ce soit en France ou aux USA. L'egotrip a pris beaucoup d'importance et parmi les raisons de se vanter, le prix (élevé) qu'on doit payer pour vous avoir en featuring, ça cause, surtout aux States, le pays de l'argent roi. Le but étant de montrer que vous êtes une star très demandée, plus le prix est élevé, plus vous êtes sensés peser dans cette industrie. A ce jeu là, DaBaby est peut-être en train de gagner.

En effet, le phénomène des charts qui sévit depuis quelques années maintenant a encore fait un peu de provocation (c'est sa spécialité) sur les réseaux sociaux en postant une photo sur laquelle on peut lire : "De 5000 dollars le couplet jusqu'à 300 000", pour marquer son évolution et son changement de statut dans la musique. Des montants qui rappellent ceux déboursés à l'époque pour s'attacher les services d'un Mickael Jackson ou d'une Mariah Carey, des stars de ce standing. C'est dire l'importance prise par DaBaby au cours de ces deux dernières années.

On ne sait pas si ces chiffres sont exacts, car vous connaissez nos rappeurs : ce sont les rois de l'exagération, surtout quand il s'agit de se faire mousser. On lui souhaite que ce soit vrai et que sa musique lui rapporte encore plusieurs millions, car il faut avouer que l'artiste nous offre une musique de qualité. On espère surtout que DaBaby va ralentir le rythme de ses altercations avec la justice et la police, lui qui a encore été arrêté il y a un mois à peine pour détention d'arme à feu.