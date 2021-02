"Validé" : Hatik ne reviendra pas !

Apash est bel et bien mort...

La série "Validé" a été un des plus gros cartons du cinéma français de ces dernières années. La série qui dévoile un univers gravitant autour du rap et du quartier, produite par Canal +, avait passionné les gens avec sa saison 1 sortie le 20 mars 2020, pendant la pandémie. Un combo "série sur le rap" ajouté au contexte sanitaire où tout le monde était chez soi qui a fait sauter les scores de streaming de Canal+, qui n'avait jamais vu ça. Alors que la saison 2 ne devrait plus tarder (bientôt un an depuis la fin de la 1), on a désormais quelques informations sur le contenu de cette suite tant attendue.

Des informations qui concernent notamment Apash, le personnage principal de la première saison joué par Hatik. Un rôle qui lui a permis d'exploser aux yeux du public, qui va malheureusement prendre fin. Touché à la tête par une arme à feu (dans la série) le personnage est bel et bien décédé, contrairement à ce qu'auraient pu laisser croire les rumeurs. Le rappeur a déclaré au quotidien 20 Minutes : "Je suis juste passé rendre visite à des copains sur un plateau de tournage, rien de plus. A moins que tu n'arrives à me faire vivre avec des balles dans la tête, mais ça va être compliqué. L'aventure est terminée, la page est tournée".

Hatik a également donné son impression sur cette future saison 2 : "le vent va être très favorable pour eux en saison 2 avec des performances que j'ai pu apercevoir et qui sont assez bluffantes. C'est intéressant de le voir en tant que spectateur et non pas en tant que comédien. Je ne suis au courant de rien et c'est super", a-t-il avoué. On veut bien croire que ce doit être frustrant de tout connaître à l'avance sans pouvoir apprécier le scénario d'une série...