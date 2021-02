Juicy J s'enflamme complètement

En plein egotrip, ce bon vieux Juicy se déclare meilleur rappeur de tous les temps...

Etre le GOAT, le "Greatest Of All Time", le meilleur de tous les temps, voilà ce qui anime presque tous les rappeurs aux Etats-Unis. Au point parfois de causer des embrouilles, comme celle plutôt récente entre Snoop et Eminem, car le Dogg avait oublié Slim Shady dans sa liste des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il s'agit donc d'une chose importante pour les artistes du rap game et cette compétition fait que la musique se renouvelle constamment. Mais la compet', ça peut vite monter à la tête et c'est ce qui est en train d'arriver à Juicy J apparemment.

La semaine dernière, c'était la finale du SuperBowl, et l'éternel Tom Brady a remporté sa septième bague. Une performance inégalée, qui en fait probablement le plus grand joueur de football américain de tous les temps. Lorsqu'un média a demandé sur Twitter qui pourrait être le Tom Brady du rap, Juicy J a immédiatement répondu : "Moi". Une réponse pleine de confiance qui ne reflète toutefois pas la réalité : de Tom Brady, Juicy J n'a que la longévité.

Le Quarterback bénéficie d'une aura inégalée, d'un talent et d'une longévité incroyables. Si Juicy J a lui aussi 30 ans de rap dans les pattes (notamment avec la Three 6 Mafia) et pas mal de talent, on est quand même loin du règne sans partage de Tom Brady sur le football américain. Les internautes ont donc évidemment fait pleuvoir les moqueries et on ne peut pas leur en vouloir : Jay-Z, Eminem, Dr.Dre, Snoop Dogg, et bien d'autres rappeurs se situent devant Juicy J au Panthéon du hip-hop, que ce soit en termes de talent ou de longévité.