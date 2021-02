Booba s'attaque cette fois à Hamza

Sur ses chiffres de vente.

La liste de ses ennemis est déjà longue comme le bras : Kaaris, La Fouine, Rohff, Gims, Barack Adama, Alpha Wann etc, etc. Et pourtant Booba ne semble pas rassasié. Alors qu'en général (mais y-a-t-il seulement des règles ?), il reste assez souple avec la jeune génération, il vient de s'en prendre cette fois à Hamza, à propos de ses chiffres de vente. Gratuit, comme ça, juste par jeu ou par jalousie ? Il tease beaucoup "Ultra" et le fait qu'il va mettre tout le monde à l'amende mais que se passerait-il si les chiffres du Duc n'étaient pas bons ? On a du mal à y croire mais imaginons. Tout ce qu'il a dit ou va dire dans les jours qui viennent (car bien sûr, il ne va pas s'arrêter là, ce serait mal le connaître...) se retournera contre lui et on en imagine certains déjà prêts à dégainer.

Pour le moment, ce n'est pas le cas, et B2O critique tout et tout le monde. Après la polémique avec de nombreux journalistes rap, Booba s'est donc moqué des chiffres supposés d'Hamza et de son projet "140 BPM2" alors qu'on n'a pas encore les définitifs. Il a simplement répondu à un tweet qui annonce une possible première semaine à 40 000 ventes, donc de très bons résultats, en se basant sur les chiffres de milieu de semaine.

Booba a lui répondu : "40 cas Covid ouais" avec un émoji mort de rire.

On a entendu 40k première semaine ici #acting pic.twitter.com/mXLu95SXSW — YAFFAEARTH (@yaffaearth) February 8, 2021

Hamza paie-t-il ses choix de feats ?

On est tout d'accord, ça semble parfaitement gratuit. Sauf que si on creuse un peu, on peut se dire que la réponse est peut-être à chercher parmi les relations du Sauce God. Sur son dernier projet justement, il a travaillé avec Kaaris, ce qui semble une action suffisante pour s'attirer les foudres de Booba. Hamza est aussi très proche de Damso avec qui il envisage même de faire un projet commun. Sans parler de SCH que B2O n'apprécie pas vraiment non plus. Mais Hamza a quand même le droit de travailler avec qu'il veut sans avoir à répondre de ses choix. Surtout, on le voit mal consulter Booba pour définir avec lui ses prochaines collaborations. Non, vraiment, là, c'est vraiment gratuit et Hamza n'a pas l'air décidé à relever, c'est vraiment la meilleure des solutions...