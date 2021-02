Quand Jim Jones a voulu s'en prendre à Lil Wayne

Juelz Santana l'a aidé à rester calme...

Les relations entre Jim Jones et Lil Wayne sont bonnes depuis des années mais il fut un temps où le capo du Dipset a eu un gros problème avec le rappeur de Cash Money et cela aurait pu dangereusement dégénérer. C'est ce qu'il a révélé lors d'une récente interview pour le podcast de Joe Budden. Il a admis qu'à un moment, il avait eu envie de le démarrer, après avoir entendu le titre de Weezy avec Fat Joe, "Make It Rain On 'Em".

Jim Jones estimait que la version de Lil Wayne ressemblait beaucoup trop à son single "Weather Man" également en feat avec le rappeur de Cash Money.

"Je voulais défoncer Weezy pour ce disque. Mais Weezy est mon frère tu sais et je l'aime à en mourir. Mais il a fait des conneries sur cet album. Tu te souviens de son morceau avec Fat Joe, 'Make It Rain On 'Em' ? C'était notre boucle. Ecoute ce disque et écoute "Weather Man", tu vas comprendre."

Le patron du Dipset avait même l'intention de s'en prendre physiquement à Lil Wayne mais il a expliqué sur Juelz Santana l'avait aidé à garder la tête froide.

"J'étais prêt à passer au niveau supérieur mais Juelz m'a calmé, je ne l'oublierais jamais. C’était aux MTV Awards, on était au China Club quand on l’a vu. Et les homies jetaient quelqu’un du balcon, juste devant Wayne. Je n'oublierais jamais ce jour."

Mais le mieux, c'est peut-être de vous laisser vous faire votre opinion en réécoutant les deux titres sortis en 2006. Toujours est-il que cette fois-là, le rap américain a encore évité un drame. Tant mieux...