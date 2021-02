YFN Lucci libéré sous caution

Mais reste accusé de meurtre.

Accusé de meurtre et un temps en cavale avant de se rendre lui-même à la police, YFN Lucci est, pour le moment, un homme libre. Il a été libéré après avoir versé une caution de 500 000 $ et devra suivre des règles strictes : son passeport lui a été confisqué et il devra porter un bracelet électronique, même chez lui où il devra respecter un couvre-feu puisqu'il a interdiction de sortir de 19h à 7h du matin. Dans la journée, ses déplacements sont également strictement limités puisqu'il n'a le droit de se déplacer que pour aller chez le médecin, voir ses avocats ou ses enfants.