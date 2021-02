Drake : sa pub pour le Superbowl

Le rappeur a joué le jeu à fond et c’est très drôle.

Drake a créé la surprise lors du Superbowl LV dimanche 7 février. Il est apparu dans une pub "State Farm" aux côtés de stars du football américain.

Aux États-Unis, le Superbowl est une véritable institution. Grand événement populaire, la finale du Superbowl est très médiatisée et suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Dimanche 7 février, l’équipe de Tampa Bay a gagné son deuxième Superbowl face à Kansas City (31-9).

Mais, il faut l’avouer, ce qui se passe en dehors du match est tout aussi intéressant que le sport en lui-même. Qu’il s’agisse du "half-time show" ou des publicités, les Américains ne font pas dans la demi-mesure. Quand The Weeknd a livré cette année, une performance spectaculaire, c’est de Drake dont on parle beaucoup. En effet, celui qui a dépassé le milliard de streams sur Spotify a rejoint un casting cinq étoiles pour une publicité sur le groupe d’assurances State Farm. La pub met en scène deux joueurs de la NFL, les quaterbacks Aaron Rodgers et Patrick Mahomes, ainsi qu'un homme de State Farm, Jake. Les trois sont sur un plateau de tournage en train de se plaindre de leurs doublures qui ne leur ressemblent pas du tout. L’acteur Paul Rudd est également de la partie en tant que doublure ratée de Patrick Mahomes. Drake lui, est la doublure, pas assez silencieuse de Jake. Il s'entête à dire la réplique de Jake, qui lui rappelle que les doublures ne parlent pas ! Un rôle plein d’humour et de second degré qu’il joue parfaitement bien.

L’apparition de Drizzy dans cette pub a beaucoup surpris les fans de l’artiste. Certains étaient ravis de le retrouver dans ce contexte, mais tout le monde n’était pas du même avis. Sur Twitter notamment, des internautes lui ont reproché le fait de tourner une pub, alors que la sortie de son album "Certified Lover Boy" a été reportée une nouvelle fois.

"Drake qui tourne la pub State Farm mais qui ne peut pas sortir un album"

Drake filming State Farm ads but can’t drop an album pic.twitter.com/reU6oASr7M — George Damaa (@George_Damaa) February 8, 2021

Quoi qu’il en soit, la pub reste tout de même très drôle.