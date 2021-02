Soso Maness se moque aussi de Lil Uzi Vert

Le marseillais a toujours eu beaucoup d'humour.

Un des buzz les plus inattendus du moment est celui du diamant de 24 millions de dollars que Lil Uzi Vert s'est fait implanté au milieu du front, provoquant l'hilarité sur Internet et également des saignements inquiétants pour le rappeur, qui projette déjà de se faire enlever son caprice (personne ne l'avait vu venir....). Forcément, l'américain est rapidement devenu le sujet des moqueries de tout le Web. Après Sadek, qui l'a comparé à Tsunade et l'a menacé, c'est au tour de Soso Maness de se moquer de Lil Uzi.

Le rappeur marseillais, qui est toujours le premier pour déconner ou faire des blagues, a posté une photo sur ses réseaux sociaux où on le voit carrément tenir la tête du rappeur américain, avec en légende "diamant de 24 millions à vendre, prix à débattre". On pourrait prendre cette photo comme une menace, mais l'humour de Soso Maness ne fait pas de doutes, lui qui ne fait que parler d'apaisement et de rédemption en interview. Encore une blague potache à son actif, donc !

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est Tory Lanez qui s'est le mieux moqué de Lil Uzi Vert, en se scotchant un pendentif bling bling en forme de croix au milieu du front, un joli clin d'oeil. On espère évidemment que ce délire n'aura pas de répercussions et que personne ne va s'y mettre : c'est dangereux, et c'est surtout extrêmement moche.