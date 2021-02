Kanye West : il récupère 500 paires de sneakers chez Kim Kardashian !

Kanye West déménage sa garde-robe de chez Kim. Le divorce se précise...

La séparation entre Kanye West et Kim Kardashian se confirme petit à petit. On vient d’apprendre que Ye avait commencé à déménager des affaires de leur maison à Calabasas en Californie. Son premier réflexe ? Récupérer sa collection de 500 sneakers !

Avec Kanye et Kim K, l’amour aura duré six ans. Le couple emblématique a décidé de rompre leur contrat de mariage. Ils vivraient même séparément depuis des mois. L’initiative viendrait de l’influenceuse qui en eu marre. Entre les séparations temporaires, les crises de bipolarité de son mari et son engagement radical en politique… C’était trop pour la star de la famille Kardashian. Celui qui va collaborer avec DaBaby n’a pu qu’accepter cette décision. Même s’il a quand même offert cinq Mercedes de 200 000 dollars à sa future ex-femme pour Noël !

Aujourd’hui, leur thérapie conjugale est stoppée et le déménagement est entamé. La preuve, l'auteur de "Jesus Is King" aurait commencé à enlever ses affaires de la maison familiale de Calabasas. Et il a choisi de débuter par ce qu’il juge essentiel : ses 500 paires de sneakers.

Et pas question pour le couple de se croiser ! Le rappeur aurait profité des vacances de Kim et ses enfants aux Bahamas, pour enlever ses affaires. Un proche du couple a affirmé au média Page Six : "Ils pensaient tous les deux que les choses seraient moins dramatiques s’ils n’étaient pas ensemble à la maison". Les rumeurs disent que celle qui a décidé de s’engager en justice aurait déjà transformé le dressing en showroom pour sa marque SKIMS.

On attend encore et toujours la confirmation de l'un des deux concernés pour passer à autre chose.

Affaire à suivre (encore et toujours)…