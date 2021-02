Booba vs. Rohff : le clash repart avec violence

Les deux rappeurs se sont échangés des messages sur Twitter.

Le clash entre Rohff et Booba a connu un sursaut de violence dans la journée du 3 février 2021. Alors qu'il était plus ou moins en stand-by depuis quelque temps, les hostilités ont repris avec une violence accrue sur Twitter où les deux artistes se sont échangés des messages insultants et moqueurs, la tension montant rapidement de plusieurs crans.

C'est, a priori, Rohff qui a remis de l'huile sur le feu avec ce message :

"Ma ptite Barbie girl Tu t'es Fais tabasser et fouetter par ta propre ceinture et t'invites la street a ton PR enfant de... Garde tes plans fleury tu es dans le congél tkt.Ton clash Vs sky c'était pour t'acheter un crédit de rebel en carton freestyle 30mn qu'on rigole".

Ce à quoi Booba a répondu :

"C’est fou d’être aussi jaloux, lâche, nul, menteur et vilain à la fois."