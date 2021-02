Chief Keef hospitalisé !

Le rappeur n'est pas au top de sa forme...

Ce mardi 2 Février dans l'après-midi, le rappeur Chief Keef a posté une photo de lui sur un lit d'hôpital. Sous perfusion, on ne peut apercevoir que son bras et les draps du lit sur le cliché.

Akademiks a conservé la photo et l'a partagé sur Instagram avec comme légende : "Priez pour Sosa". Depuis de longues heures, tout le monde, surtout ses 6,5 millions de followers, se questionne sur la raison de cette hospitalisation. À l'heure actuelle, aucune information n'a été communiquée et le rappeur n'a pas donné de nouvelles.

Sur les réseaux sociaux, les fans lui envoient leur soutien et émettent des hypothèses. En effet, le mois dernier, le rappeur de Chicago avait posté une photo de sa cheville enflée, certains internautes pensent alors que l'hospitalisation pourrait avoir un lien avec cette blessure. D'autres pensent que sa consommation de lean pourrait être en cause. Beaucoup de commentaires vont d'ailleurs dans ce sens et l'invitent à arrêter cette boisson qui pourrait effectivement lui occasionner de gros problèmes de santé.

Depuis deux jours, toutes les interprétations sont possibles puisque le rappeur n'a plus rien publié et que son entourage n'a pas non plus pris la parole, on ne sait pas comment va Chief Keef et s'il se rétablit ou non.

Quoi qu'il en soit, on lui souhaite un bon rétablissement et on espère avoir des nouvelles !