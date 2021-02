Ja Rule est diplômé de Harvard !

Une belle distinction pour le rappeur.

Ja Rule a de quoi être fier de lui et peut joyeusement pavoiser sur les réseaux sociaux. Il vient d'être diplômé de la Harvard Business School ! Il peut ajouter cette distinction à celles qu'il possède déjà à savoir plusieurs singles numéros un au Billboard Hot 100, des albums multi-platine ou encore des nominations aux Grammy Awards.

Le vétéran de Murder Inc n'a pas caché sa joie sur Twitter où il a partagé la photo de son diplôme qui disait : "Jeffrey Atkins [de son vrai nom, ndlr] a terminé avec succès le programme de certification en ligne de la Harvard Business School [for] Entrepreneurship Essentials". Il est ajouté que "ce programme de certification donne un cadre pour évaluer les opportunités, gérer les start-ups et financer les entreprises."

Ja Rule a légendé le message avec cette phrase : "Je ne suis pas le couteau le plus tranchant du tiroir maaaaiiiisssss."

I ain’t the sharpest knife in the drawer buuuuut... pic.twitter.com/kCxvGih9Hg — Ja Rule (@jarule) February 2, 2021

Malgré sa gestion catastrophique du Fyre Festival en 2017, Ja Rule n'a pas ralenti pour autant. Au contraire, avec cette formation, il prouve par les actes ce qu'il a toujours dit : il a eu l'esprit d'entreprise et veut se donner les moyens de réussir dans cette nouvelle voie.. Dans une interview accordée à HipHopDX en 2020, Ja Rule avait déjà parlé de sa fascination pour les nouvelles technologies et de ses investissements au sein de l'application ICONN.