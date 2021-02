6ix9ine : blagueur ou désespéré ?

Le rappeur semble dans l'impasse.

Depuis l'échec de son album "Tattle Tales", 6ix9ine est resté discret. La semaine dernière pourtant, on apprenait que son manager tapait à toutes les portes pour lui trouver des featurings prestigieux ou des interviews qui permettraient de le remettre en selle. Or, selon, Akademiks, tout cela ne serait qu'une blague. C'est aussi ce que l'on aurait dit si tout ce qu'on avait tenté avait échoué, histoire d'éviter encore un peu plus l'humiliation.

Benny The Butcher a expliqué avoir été contacté pour poser avec Tekashi. DJ Envy de la célèbre émission "Breakfast Club" a affirmé qu'on l'avait appelé pour recevoir le rappeur aux cheveux multicolores en interview. Un autre rappeur moins connu, Kid Trunks, a fait une déclaration similaire sur les réseaux sociaux en racontant qu'on lui avait demandé un feat. Or, selon Akademiks, un des proches de 6ix9ine, tout cela ne serait qu'une blague. Il a défendu son pote sur Instagram écrivant :

"6ix9ine n'a demandé aucun feat à ces n*ggas, LOL. C'était une blague juste pour montrer comment il peut influencer la suite [...] Pas de diss dans mes propos mais si 69 demande un feat pourquoi ne pas le faire avec Drake, Baby ou Roddy Ricch. Certaines personnes qui ont raconté qu'on leur avait demandé quelque chose pourrait bien avoir besoin de l'aide de Lil Ak à ce stade."

Akademiks explains recent prank calls "from 6ix9ine asking for a feature/interview" pic.twitter.com/NhNSHEqDHx — 6ix9ine 404 ???????????????? (@misto404) January 30, 2021

Ceci dit qui aujourd'hui a encore envie de travailler avec 6ix9ine ? Son statut de balance lui a quasiment fermé toutes les portes et la réaction du public comme des rappeurs est sans surprise. Quand il en a parlé, Benny the Butcher a aussitôt mis en ligne un sondage Twitter.

"Le manager de Tekashi m'a contacté et m'a demandé si j'étais intéresser pour faire un titre avec son client. Que croyez-vous que je lui ai répondu : "No" ou "Fuck No"". Sans surprise, c'est cette dernière réponse qui a gagné avec plus de 96% des votes ce qui montre bien ce que le public pense de 6ix9ine.