50 Cent n'en a pas terminé avec Method Man

50 Cent aime troller, c'est quelque chose d'ailleurs que ses millions d'abonnés attendent de lui. Alors, quand il a une cible, il ne lâche pas l'affaire et la dernière en date est Method Man qui aurait eu une aventure d'un soir avec l'animatrice de talk-show controversée Wendy Williams. Il a d'ailleurs demandé à Meth' quel genre d'herbe il fumait pour faire des choses comme ça... Mais cela ne lui suffisait pas, il n'en avait pas terminé avec ce "sujet brûlant". Ce week-end, il a partagé un nouveau post dans lequel il s'en prend au rappeur du Wu-Tang. Même s'il a été supprimé depuis, il disait en substance :

"Si j'étais toi @methodmanofficial, je ne me souviendrais pas non plus de tout ça. LOL jamais, je ne me souviens pas."

Et même si Fifty a fait vite pour effacer son post, c'était évidemment trop tard, il existait déjà des captures d'écran...

@50cent gives his opinion on #WendyWilliams and #methodman ???? pic.twitter.com/Ql6H9KSsT9

50 Cent et Williams ont eu une relation compliquée pendant des années, mais son histoire avec Method Man prête également à discussion d'autant que c'est elle-même qui a lâché la bombe au cours d'une interview pour la promotion du documentaire produit par Lifetime : "Wendy Williams : The Movie".

"Je crois avoir fait un clin d'oeil, un mouvement d'épaule et lui dire : "Tu veux venir ?". Et il a dit oui. Les gens ne réalisent pas que c'était Wendy et l'une des plus grosses stars, le leader d'un des plus grands groupes du monde, qui se sont retrouvés dans un jacuzzi à fumer de la weed. C'était à la grosse époque de la coke, je ne me rappelle plus de ce qu'il a fait, je ne vais pas l'impliquer là-dedans".