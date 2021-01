50 Cent clashe Method Man

Une petite pique bien sentie.

Jouer dans la série "Power" ne vous protège pas de vous faire attaquer par 50 Cent sur les réseaux. Toujours à l'affût de la moindre information croustillante sur le rap game, l'ex-boss de G-Unit ne rate jamais une occasion de se moquer de ses collègues du game, même les plus respectés. Il faut dire que ça a toujours été le fond de commerce de Fifty, c'est même comme ça qu'il a commencé sa carrière. Aujourd'hui c'est le grand Method Man, membre du Wu-Tang Clan, qui est la cible des railleries de Curtis Jackson (vrai nom de Fifty).

C'est grâce à la présentatrice Wendy Williams que 50 Cent a pu troller un peu son collègue new-yorkais. En effet, cette dernière a avoué avoir couché avec Method Man ! Elle raconte : "Je crois avoir fait un clin d'oeil, un mouvement d'épaule et lui dire: "Tu veux venir ?". Et il a dit oui. Les gens ne réalisent pas que c'était Wendy et l'une des plus grosses stars, le leader d'un des plus grands groupes du monde, qui se sont retrouvés dans un jacuzzi à fumer de la weed. C'était à la grosse époque de la coke, je ne me rappelle plus de ce qu'il a fait, je ne vais pas l'impliquer là-dedans". Bref, deux adultes consentants qui ont l'air d'avoir passé une belle soirée.

Il n'en fallait pas plus pour que 50 Cent dégaine ses moqueries sur les réseaux sociaux, en publiant une photo peu avantageuse de Wendy WIlliams sur la plage en bikini. Une vue qui ne plaît pas trop à Fifty, si on en juge par la légende du post : "Bordel, qu'est ce que ça peut te faire faire la weed... Oh non, qu'est-ce qui se passe p****n". Visiblement il n'est pas fan de l'animatrice...