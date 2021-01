PNL : Ademo jugé aujourd'hui

Suite à son arrestation en septembre dernier.

Le 5 septembre dernier, Ademo du groupe PNL était violemment arrêté dans les rues de Paris, les images avait fait le tour de la Toile en quelques minutes car beaucoup de promeneurs avaient reconnu le rappeur et avait filmé la scène de son arrestation. Placé en garde-à-vue puis rapidement libéré, c'est aujourd'hui qu'il est jugé par la 28e chambre du tribunal correctionnel de Paris "pour "usage de stupéfiants", "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "rébellion", à la suite d’une interpellation mouvementée, le 5 septembre dernier à Paris" selon les informations de BFMTV. Toujours selon la même source, il encourt une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

La scène se déroule dans le 14e arrondissement. Ademo, de son vrai nom Tarek Andrieu, est à une terrasse de café dans le quartier d'Alésia quand il est pris à partie par une patrouille de police qui tourne dans le coin. Les policiers pensent avoir vu le rappeur "en train de "préparer une cigarette de confection artisanale", avec "une forte odeur caractéristique de cannabis", selon le procès-verbal consulté à l’époque par nos confrères du Parisien" explique BFMTV.

Contrôlé, Ademo jette sa cigarette au sol et se montre agressif avec la patrouille de police. Le contrôle dégénère et le rappeur finit au sol, menotté avant d'être embarqué et placé en garde-à-vue.