Kodak Black fait-il marche arrière à propos du million de dollars promis ?

Il avait promis un million de dollars à des associations s'il était libéré.

Kodak Black est sorti de prison depuis quelques jours après avoir bénéficié de la grâce présidentielle accordée par Donald Trump. Alors qu'il suppliait l'ancien président de le libérer, il avait fait la promesse de donner un million de dollars à des oeuvres de charité s'il était libéré. Aujourd'hui que c'est le cas, mais il est moins sûr que Black ait vraiment envie de dépenser une telle somme. En effet, le tweet dans lequel il annonçait son intention a tout simplement été effacé...

Kodak avait déclaré à l’époque :

"Si le président me libère, je vais donner 1 million de charité durant ma première année de liberté. Un point c'est tout !"

Evidemment, son avocat, Bradford Cohen s'est exprimé sur cette "affaire" pour TMZ :

"Cette déclaration promettait quelque chose contre autre chose en échange. Il nous a semblé que ce n'était pas approprié surtout que Kodak a toujours donné à des oeuvres caritatives durant toute sa carrière et continuera à le faire, mais pas en échange de quelque chose. Certains pensent que c'est une histoire, ce n'est pas le cas... Au lieu de parler d'un jeune noir et de ce qu'il fait en termes de charité, pourquoi ne pas jeter un coup d'oeil sur ce que font les auteurs de ses articles ?"

Rappelons que même dernière les barreaux Kodak Black continuait de soutenir sa communauté. A Thanksgiving, il a offert des dindes aux familles en difficulté et à la rentrée dernière, il a financé des fournitures scolaires pour les élèves qui en avaient besoin. Il n'a donc rien à prouver en ce qui concerne sa générosité et il aura aussi peut-être besoin de ce million de dollars pour se défendre dans une autre affaire dans laquelle il est accusé d'agression sexuelle et où il risque 30 ans de prison.