Kanye West hurle sur Chance The Rapper : la vidéo qui fait le buzz

Ils 'agit de l'enregistrement de "Donda".

Kanye West travaille toujours sur "Donda" et si on ne sait pas quand le disque sera disponible, on sait désormais qu'il y des images qui devraient l'accompagner car un extrait a fuité en ligne et il montre Ye en train de hurler sur Chance The Rapper, pourtant un de ses fréquents collaborateur quand il est studio.

Dans la vidéo, Kanye West est dans une pièce avec plusieurs personnes dont Dame Dash qui est apparemment l'instigateur du film. Pendant que tout le monde écoute un morceau, Ye s'écrie : "Où est la basse ?" avant que la caméra ne se déplace vers Dash qui serait la personne qui aurait publié les images. Celles-ci auraient été prise l'été dernier alors que West était dans son complexe du Wyoming pour essayer de terminer son disque "Donda" que l'on attend toujours.

Dans la vidéo, Kanye parle avec passion tout en se tenant près de Chance. Puis, quelques instants plus tard, les choses changent et Kanye se déchaîne. "Assieds-toi et écoute l'album ou part", crie-t-il à Chance.

Damon Dash s'est ensuite expliqué :

"Mon truc, c'est de me débarrasser des gens qui l'énervent, de les faire sortir pour que nous puissions nous amuser et être créatifs. Alors Kanye termine son album et il y a des gens autour. Chance, honnêtement, à cause de ce qu'il lisait, est juste pour vérifier ce que fais Kanye. Vous savez, Kanye s'occupe de ses problèmes tout le temps. Ils se sont criés dessus, mais ils ont réussi. À la fin de la journée, Chance était là juste pour être un ami."

Chance The Rapper n'a pas répondu directement à la publication de la vidéo mais il a aimé certains tweets qui en parlaient. "Chance s'est envolée pour le Wyoming pour parler à Kanye comme un adulte, mais il y avait tellement d'émotions accumulées après le rassemblement qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit", lit-on dans un tweet. "Apparemment, Chance n'était pas là pour travailler sur l'album mais juste pour parler à Kanye, et le fait que Kanye soit dans un épisode extrêmement maniaque a posé problème", déclare un autre tweet .

L'histoire entre Kanye West et Chance The Rapper n'a pas été plus loin puisque ce dernier a ensuite soutenu Ye dans sa campagne présidentielle.