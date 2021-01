Rohff répond à la série "C’est quoi ce miel ?" de Booba

Il se met lui aussi au montage vidéo.

La guerre entre Booba et Rohff continue. Ce dernier a décidé de répondre à la série de vidéos "C’est quoi ce miel ?" de son ennemi. Pour l’occasion, il s’est également lancé dans le montage sur Twitter, à travers une vidéo peu valorisante pour B2O.

Rohff relance les hostilités… Quoi qu’en y réfléchissant, elles ne se sont jamais vraiment arrêtées. En effet, les deux rappeurs sont en guerre depuis de nombreuses années. Quand l’interprète de "Sécurisé" attaque Booba sur un réseau, le Duc lui répond ou se moque de ses chiffres de ventes et ainsi de suite. Des attaques incessantes qui ont même valu à Booba une nouvelle suspension de son compte Instagram.

Le 20 janvier, Booba est même allé plus loin dans le clash en créant "C’est quoi ce miel ?". Cette série de montages humoristiques a un seul but : humilier ses ennemis. Le premier épisode partagé sur Twitter n’a d'ailleurs épargné personne. La Fouine, Fred Musa, Rohff (évidemment), tout le monde en a pris pour son grade. Quelques jours plus tard, le 24 janvier plus précisément, la réponse du rappeur est tombée. À son tour il a posté un montage vidéo avec B2oba dans le premier rôle sur des musiques telles que "YMCA" des Village People ou encore "Celui" de Colonel Reyel (il n’y a aucune pitié). En légende on pouvait lire : "C'est quoi cette brelle... comme tu fais, on te fera grosse sous-m*rde que t'es. Soirée bonne".

C'est quoi cette brelle... ???? comme tu fais on te fera grosse sous merde que t'es . Soirée bonne???? pic.twitter.com/cfuC1IXKje — ROHFF (@rohff) January 24, 2021

Pour l’instant, le principal concerné n’a pas répondu. C’est vrai que la sortie prochaine de son album "Ultra" et ses nombreuses attaques (la dernière était contre Alpha Wann) doivent lui prendre du temps. Cependant, sa réponse ne devrait pas tarder…