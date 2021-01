Booba se moque des chiffres de Gims et Rohff

Le Duc ne lâche pas ses proies...

Plus on s'approche de la sortie de "ULTRA", le dernier album de Booba, moins on parle de musique. Pas beaucoup d'indices sur la qualité musicale du projet donc, si ce n'est que le Duc en profitera probablement pour balancer quelques punchlines bien sales à ses ennemis, mais pour ce qui est du contenu, pour l'instant c'est le grand flou. Ne voulant rien révéler de sa musique, le rappeur est donc obligé d'insulter tout le monde pour faire parler de lui en ce moment, faute d'actu. Évidemment, ce sont encore ses deux cibles préférées, Rohff et Gims, qui en font les frais.

Booba s'en est une nouvelle fois pris à ses deux ennemis sur Twitter, en se moquant de leurs chiffres de ventes. Il a notamment tenu à souligner le classement du morceau "Sécurisé", avec Rohff et Dadju, qui se hisse à la 199 place, score qui n'est visiblement pas satisfaisant pour un Booba plus moqueur que jamais. On n'a pas bien compris le sens de la vidéo qui accompagne son post. Par contre, pour le deuxième tweet, c'est beaucoup plus clair : Booba se fout royalement de Gims, qui est passé derrière son petit frère au top album.

.@gims Wesh le roi du Nord ???? tu tournes à 3bal/semaine c nwar wesh!!! Même ta p’tite quiche de frère il est devant toi. Keskispass? T’as triché les premières semaines?? Personne écoute ta musique de merde on dirait. J’vais vous montrer c’que c’est un BOSS ????????‍☠️ pic.twitter.com/40hVNJMIT8 — Booba (@booba) January 22, 2021

Il prend également la peine de préciser : "J'vais vous montrer c'que c'est un boss", probablement en signe d'avertissement. Il espère sûrement que "ULTRA" fasse un carton dans les bacs, ce qui est possible vu le succès des derniers projets du Duc. Rendez-vous en Mars pour voir s'il avait raison !