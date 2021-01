Booba créé une série pour clasher : "C'est quoi ce miel ?"

Rohff et La Fouine sont les premiers à prendre...

On le sait, Booba n'a plus accès à Instagram même si on le soupçonne de parfois prendre le contrôle en secret de celui de La Piraterie, sa marque de vêtements. S'il n'y a pas encore eu de craquages frontaux, ils doivent tendre le dos... Expert des montages hilarants sur Instagram, le Duc est devenu un expert des montages vidéo sur Twitter où il s'éclate comme un petit fou et vient de lancer une série, "C'est quoi ce miel ?" dont on ne sait pas trop où elle veut aller mais qui fait parler de lui et de la promotion de son prochain album, "Ultra".

Ce matin, il a posté une vidéo de Winnie l'ourson, un rapport à Bouba, un autre ourson lui aussi, dans un autre dessin animé avec ce qui semble être un inédit.