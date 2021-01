6ix9ine clashé par Doja Cat

Plus personne ne respecte 6ix9ine visiblement...

L'utilisation du clash et de la provocation pour buzzer a ses limites. En très peu de temps, 6ix9ine est passé du statut d'illustre inconnu à celui de rappeur le plus en vogue du moment, avant d'à nouveau changer de statut vers celui de clown du rap game, qui n'est aujourd'hui plus respecté par personne. C'est le risque quand on manque de respect constamment et qu'on a à côté de ça assez peu de talent. Après s'être récemment pris des petites piques de Eminem et plein d'autres artistes, c'est désormais Doja Cat qui insulte l'arc-en-ciel.

Elle le fait avec la manière, dans le nouveau morceau sur lequel elle apparaît. Il s'agit du remix du titre "34+35" d'Ariana Grande, présent dans sa version originale sur l'album "Positons" de Ariana Grande. En parlant de positions justement, ça tombe bien, puisque la punchline de Doja Cat dit : "I want the Six Nine without Tekashi". Une phase assez gentillette mais qui a propulsé la rappeuse en top tendance sur Twitter.

34 + 35 IS OUT IN 30 MINS BABYYYYYYYYYYYYYYYYYYY — 34+35ja Cat (@DojaCat) January 15, 2021

C'est Megan Thee Stallion qui termine ce morceau, qui sera à n'en pas douter un gros carton au niveau des stream, vu le casting. On rappelle que Doja s'était faite copieusement insultée il y a quelques mois par 6ix9ine, lors d'une polémique nauséabonde sur fond de racisme. Et maintenant qu'on a dit tout ça, il faut répondre à une question cruciale : qui se dévoue pour aller faire le "Six Nine" avec madame Doja Cat ?