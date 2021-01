Dr. Dre est sorti de l'hôpital !

La Docteur le plus célèbre du Rap Game va mieux.

On a eu une belle frayeur en ce début d'année 2021 qui a commencé sur les chapeaux de roue : Dr. Dre, l'une des plus grandes figures de l'Histoire du Rap Américain depuis les années 80, a fait une rupture d'anévrisme au commencement du mois de janvier. A 55 ans, le rappeur / producteur / beatmaker légendaire de Compton commençait à nous inquiéter car plus on avance dans le temps, plus ce genre d'attaque devient dangereux. Mais la maladie n'aura pas eu raison de l'artiste : il va mieux et est même sorti de l'hôpital.

Update: Just FaceTimed with @drdre He just made it home. Safe and looking good. ???????????? — ICE T (@FINALLEVEL) January 15, 2021

Le monde du rap s'était figé depuis le 4 janvier ainsi que les proches de Dr. Dre, mais on peut désormais tous respirer. Ice-T a même confirmé l'excellente nouvelle, affirmant qu'il avait fait un FaceTime avec lui et qu'il allait bien, était en sécurité et avait bonne mine. On est donc rassurés, même si le message de Dre sur son compte Instagram avait déjà commencé à nous redonner le sourire. Cette histoire d'anévrisme était plutôt inattendue, étant donné que le rappeur est resté extrêmement sportif même après 50 ans, avec une force mentale remarquable.

On espère surtout que toute la lumière sera faite sur cette histoire. Dr. Dre est actuellement en instance de divorce, sa femme lui demande énormément et certains de ses proches ont demandé des enquêtes pour savoir s'il n'avait pas des traces de mort au rat dans l'organisme. On espère évidemment que tout ça est faux.