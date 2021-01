Rohff répond à ses followers !

Rim'K, Booba, ses prochains featurings : le rappeur n'évite aucun sujet !

On n'avait plus trop l'habitude de voir Housni en interview ou même communiquer sur son actu, notamment après son passage en prison, lui qui s'était fait plutôt discret à sa sortie. Libéré de cette pression, Rohff a recommencé à parler, multipliant les interviews fleuves et commençant même à ressortir des morceaux. Les clashs, la taule, la famille, la spiritualité, le rappeur du 94 n'a plus de tabou et semble être devenu complètement apaisé et serein. Toujours dans cette ligne de transparence, il a souhaité répondre à ses fans directement.

Dans une séance de questions/réponses sur Instagram, il a donc abordé tous les sujets. Notamment ses rappeurs préférés, qui sont Le Rat Luciano, devant Ahenaton et Kool Shen pour la France. Aux USA, il met Biggie en premier, suivi de 2Pac et de Nas. Un top qui sent fort les 90's, époque dorée du rap. Il a aussi tenu à rassurer ses fans sur le fait qu'il n'avait "aucun problème avec Rim'K", il lui envoie même de la force pour son album. Pareil pour La Fouine, dont Rohff apprécie le dernier son drill, preuve qu'il est toujours à l'affût de l'actu.

Il en profite également pour annoncer des featurings avec Gims ou encore Imen ES. Il annonce même qu'il a l'intention de sortir une mixtape et un album, ce sont apparemment ses prochains objectifs. Évidemment, le sujet du clash avec Booba est aussi abordé, et Rohff affirme que ce dernier "est déconnecté de la réalité" et qu'il "se met à poil sur Twitter simulant un hacking pour buzzer". Des attaques qui devraient faire réagir l'intéressé, sans aucun doute...