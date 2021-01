Dr. Dre victime d'un empoisonnement ?

Son entourage serait composé de "jaloux".

Dr. Dre n'est toujours pas sorti de l'hôpital. Après avoir été victime d'une rupture d'anévrisme, le mogul a du mal à s'en remettre. Il y a quelques jours, il annonçait sur Instagram qu'il serait bientôt chez lui mais selon les dernières informations en provenance des Etats-Unis, il serait toujours à l'hôpital, surveillé par les médecins qui veulent éviter une récidive, d'autant qu'ils n'ont pas trouvé pourquoi Dre a eu ce malaise. Une source proche de Dr. Dre s'est confiée au média MTO et avance une explication simple : Dre a été empoisonné par quelqu'un de son entourage, composé de "jaloux" selon ses propres termes, car, toujours selon cette source, il n'y a pas vraiment d'autre explication.

"Il est en pleine forme, il fait du sport plusieurs fois par semaine, va chez le docteur, et est au taquet sur tout [...] Il y a quelque chose qui ne colle pas..."

On nesait pas bien quoi, mais un autre proche de Dr. Dre a demandé l'ouverture d'une enquête afin de vérifier si le producteur avait des traces de mort aux rats dans le sang et si cela pourrait avoir un lien avec la rupture d'anévrisme dont a été victime notre bon docteur. Même si ses jours ne sont pas en danger, la possibilité d'une récidive pousse les médecins à le surveiller de près. Il faut aussi savoir que ce type de malaise peut aussi arriver chez les gens très stressés et on imagine aisément qu'être Dr. Dre, même avec tous les avantages que cela peut avoir, peut être quelque chose de très stressant, particulièrement en ce moment alors qu'il est en plein divorce et que sa femme veut récupérer une part non négligeable de sa fortune.